MSB duyurdu: Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi | Video 16.01.2025 | 12:10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; 62'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 (Irak'ın kuzeyi 1 bin 539 / Suriye'nin kuzeyi 1 bin 687) terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 107 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudut hattında alınan çok yönlü tedbirleri hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahıs yakalanmış, 2 bin 695 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 634 olmuştur. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "İstikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Suriye'de; kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor, Sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. 20 Ocak 2018'de, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başlayan, Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayan, Hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 7'nci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARININ SONA ERECEĞİNE DAİR VARILAN ATEŞKES MUTABAKATINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Öte yandan, bir yılı aşkın süredir Orta Doğu'da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze'de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, İki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz."

TSK'nın güvenlik kapasitesi her geçen daha da arttırdığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ile, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz tarafından üretilen Millî Piyade Tüfeği (MPT-76MH) envantere alınmıştır. Ayrıca 'Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi' kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti (HGK-84A) Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Personel ve askerî öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine 'Memur Temini' başvuruları 20 Ocak'ta sona erecek, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini' başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir" şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI 23 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır" dedi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı Teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YENİ SURİYE YÖNETİMİNİN ANKARA ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi'ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sn. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.

TİŞRİN BARAJI BÖLGESİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir."