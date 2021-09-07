MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.