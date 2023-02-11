MSB: “Hatay'daki seyyar sahra fırınımız ile bölgedeki vatandaşlarımız için ekmek üretmeye aralıksız devam ediyoruz”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ekmek üretmeye devam ediyor.
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