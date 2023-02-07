Video Haber MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" | Video
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MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" | Video

07.02.2023 | 13:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara’dan Adana’ya ulaşımlarının sağladıklarını bildirdi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlarımız aralıksız sürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara'dan Adana'ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı" ifadelerine yer verildi.

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