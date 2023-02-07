MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakların Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin Ankara’dan Adana’ya ulaşımlarının sağladıklarını bildirdi.
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