MSB: ”Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi” | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
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