MSB, komandoların arazi tatbikat görüntülerini paylaştı | Video 21.01.2023 | 16:56 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Nişancı Uygulamalı Arazi ve Atış Eğitimi ve Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı’na dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41'inci Komando Tugay Komutanlığının 'Keskin ve Uzman Nişancı Uygulamalı Arazi ve Atış Eğitimi' ile 19'uncu Komando Tugay Komutanlığının 'Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı' başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.