Video Haber MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video
MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video

MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video

21.07.2023 | 12:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB: “Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video 00:17
MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video 21.07.2023 | 12:10
Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlıyor | Video 03:05
Memur ve Emekli için yeni zam maratonu! Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor | Video 21.07.2023 | 11:08
CHP’de sızan toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu koltuğu kayıp mı ediyor? | Video 02:04
CHP’de sızan toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu koltuğu kayıp mı ediyor? | Video 21.07.2023 | 10:11
Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ’ın bakanlık itiraflarını yalanlamadı: Özel protokol imzaladık | Video 01:54
Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ’ın bakanlık itiraflarını yalanlamadı: Özel protokol imzaladık | Video 20.07.2023 | 23:05
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici | Video 06:00
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici | Video 20.07.2023 | 23:01
Survivor Hikmet, başcazgırı Dede’yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video 01:40
Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video 20.07.2023 | 21:12
Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı: KKTC’yi bir an evvel tanıyın | Video 13:32
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video 20.07.2023 | 19:15
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı | Video 00:33
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı | Video 20.07.2023 | 18:29
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 01:54
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 20.07.2023 | 17:09
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
Son Dakika: Başkan Erdoğan Çağrımı yineliyorum diyerek açıkladı! Uluslararası topluma Kıbrıs çağrısı | Video 05:20
Son Dakika: Başkan Erdoğan "Çağrımı yineliyorum" diyerek açıkladı! Uluslararası topluma "Kıbrıs" çağrısı | Video 20.07.2023 | 14:09
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 02:27
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 20.07.2023 | 14:16
Burhanettin Duran | Türkiye Körfez’in yükselen aktörü 03:07
Burhanettin Duran | Türkiye Körfez'in yükselen aktörü 20.07.2023 | 12:36
Haşmet Babaoğlu | Çalışmanın büyük dünyasında ’küçük’ insanlar 02:44
Haşmet Babaoğlu | Çalışmanın büyük dünyasında 'küçük' insanlar 20.07.2023 | 12:34
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’na A Takımı ihaneti 04:15
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na A Takımı ihaneti 20.07.2023 | 12:31
Son Dakika: PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı | Video 00:33
Son Dakika: PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı | Video 20.07.2023 | 11:23
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video 04:26
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video 20.07.2023 | 11:05
CHP’de sızan toplantı polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? | Video 05:10
CHP'de "sızan toplantı" polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? | Video 20.07.2023 | 10:33
2023 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları nereden öğrenilir? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı | Video 05:24
2023 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları nereden öğrenilir? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı | Video 20.07.2023 | 09:46
YKS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı | Video 05:24
YKS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı | Video 20.07.2023 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA