MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video 21.07.2023 | 12:10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.