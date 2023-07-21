MSB: “Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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