Video Haber MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi | Video

MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi | Video

MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi | Video
22.04.2021 | 17:52

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MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi | Video 00:41
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı ile 'NEXUS ACE' (taktik seviyede eğitim) görevinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

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