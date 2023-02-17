Video Haber MSB: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir | Video
MSB: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir | Video

MSB: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir | Video

17.02.2023 | 19:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir" notu ile paylaştı.

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