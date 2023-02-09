MSB paylaştı: 5 kişilik aile sağ kurtarıldı | Video
Hatay'ın Belen ilçesinden sevindiren bir haber geldi. MSB'nin paylaştığı görüntülerde; "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı" ifadelerine yer verildi.
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