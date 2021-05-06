MSB paylaştı. "Toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi" | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." bilgisi verildi.