Video Haber MSB, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaştı | Video

MSB, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaştı | Video

MSB, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaştı | Video
01.07.2021 | 16:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video 03:49
Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video 01.07.2021 | 16:50
MSB, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaştı | Video 00:47
MSB, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaştı | Video 01.07.2021 | 16:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC'de çok net mesaj: Bu devir artık kapandı | Video 03:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC'de çok net mesaj: "Bu devir artık kapandı" | Video 01.07.2021 | 15:52
Haşmet Babaoğlu | Sevdim bir kere, deyip geçmeyin... 02:43
Haşmet Babaoğlu | Sevdim bir kere, deyip geçmeyin... 01.07.2021 | 14:44
Engin Ardıç | Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır 02:57
Engin Ardıç | Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır 01.07.2021 | 14:41
Hasan Basri Yalçın | Ajans yapaylığı 03:49
Hasan Basri Yalçın | Ajans yapaylığı 01.07.2021 | 13:35
Yavuz Donat | Somuncu Baba diyarından 06:14
Yavuz Donat | Somuncu Baba diyarından 01.07.2021 | 13:33
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 02:35
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 01.07.2021 | 12:00
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 00:23
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 01.07.2021 | 11:31
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
İstanbul’da PKK operasyonu: Eylem arayışındaki 2 şüpheli yakalandı | Video 01:17
İstanbul’da PKK operasyonu: Eylem arayışındaki 2 şüpheli yakalandı | Video 01.07.2021 | 08:53
Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video 01:58
Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video 01.07.2021 | 00:25
Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 00:49
Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 30.06.2021 | 23:29
Kısıtlamasız hayata geri sayım başladı! Kısıtlamalar sabah 5'te sona eriyor! | Video 03:35
Kısıtlamasız hayata geri sayım başladı! Kısıtlamalar sabah 5'te sona eriyor! | Video 30.06.2021 | 23:25
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı | Video 02:07
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı | Video 30.06.2021 | 22:24
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor | Video 01:14
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor | Video 30.06.2021 | 20:33
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video 07:47
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video 30.06.2021 | 20:23
Muhalefette 'Demokrat Amca' tartışması | Video 02:31
Muhalefette 'Demokrat Amca' tartışması | Video 30.06.2021 | 20:15
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası | Video 01:14
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası | Video 30.06.2021 | 19:04

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağıyla, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan anları paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA