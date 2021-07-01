MSB, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaştı | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağıyla, Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali yapılan anları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı" ifadeleri kullanıldı.