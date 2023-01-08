MSB, Sarıkamış şehitlerini bu videoyla andı | Video

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan videolu paylaşımda "Onlar ki vatan uğruna “ben de varım” diyenlerdir. Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır. Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır! Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." açıklaması yapıldı.