MSB: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! 17 terörist etkisiz | Video

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen roketatarlı tacizde Ulş. Söz. Er İsmet Aybek şehit düşmüştü. Bu terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, atışın geldiği noktayı tespit ederek misli ile karşılık verdi. Cezalandırma Operasyonu kapsamında 80 hedef vuruldu, 17 terörist öldürüldü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; saldırıyı gerçekleştiren terörist de öldürüldü.