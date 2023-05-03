MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından MSB de sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez" notuyla paylaştı.