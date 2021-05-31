Video Haber MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video

MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video

MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video
31.05.2021 | 18:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

A Haber CANLI YAYIN HD izle! Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları normalleşme süreci açıklaması izle 04:10
A Haber CANLI YAYIN HD izle! Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları normalleşme süreci açıklaması izle 31.05.2021 | 19:05
Piyasalar günü nasıl kapattı? | Video 00:48
Piyasalar günü nasıl kapattı? | Video 31.05.2021 | 18:52
Türkiye ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 7 büyüdü | Video 04:05
Türkiye ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 7 büyüdü | Video 31.05.2021 | 18:45
‘ABD, Merkel’i ve siyasileri dinledi’ iddiası | Video 02:01
‘ABD, Merkel’i ve siyasileri dinledi’ iddiası | Video 31.05.2021 | 18:12
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video 01:13
MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video 31.05.2021 | 18:09
Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video 01:45
Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video 31.05.2021 | 18:06
SON DAKİKA | İYİ Partili Ümit Dikbayır A Haber muhabirini tehdit etti! A Haber muhabiri canlı yayında olayı anlattı | Video 03:43
SON DAKİKA | İYİ Partili Ümit Dikbayır A Haber muhabirini tehdit etti! A Haber muhabiri canlı yayında olayı anlattı | Video 31.05.2021 | 17:55
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz | Video 05:28
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz | Video 31.05.2021 | 17:26
Son dakika! Hatay'da İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine skandal saldırı! 14:13
Son dakika! Hatay'da İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine skandal saldırı! 31.05.2021 | 17:00
3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi | Video 00:20
3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi | Video 31.05.2021 | 16:58
SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı! 14:13
SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı! 31.05.2021 | 16:41
CHP'nin suç örgütüne himaye iddası boşa çıktı | Video 01:51
CHP'nin "suç örgütüne himaye" iddası boşa çıktı | Video 31.05.2021 | 16:37
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı A Haber ile canlı izle! Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması 04:10
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı A Haber ile canlı izle! Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması 31.05.2021 | 16:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı A Haber canlı izle 09:32
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı A Haber canlı izle 31.05.2021 | 15:56
Melih Altınok | Sedat Avni kabak tadı verdi 03:23
Melih Altınok | Sedat Avni kabak tadı verdi 31.05.2021 | 15:47
Hilal Kaplan | Can Dündar’ın şahidi Sedat Peker 06:02
Hilal Kaplan | Can Dündar’ın şahidi Sedat Peker 31.05.2021 | 14:46
Yavuz Donat | Heykeli dikilecek adam... Öldü 05:37
Yavuz Donat | Heykeli dikilecek adam... Öldü 31.05.2021 | 14:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'tan ortak basın toplantısı 05:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'tan ortak basın toplantısı 31.05.2021 | 13:21
Hasan Basri Yalçın | Seçim istemek ve siyasi ciddiyetsizlik 04:38
Hasan Basri Yalçın | Seçim istemek ve siyasi ciddiyetsizlik 31.05.2021 | 13:13
Haşmet Babaoğlu | Bu işin sonu nereye gider? 03:00
Haşmet Babaoğlu | Bu işin sonu nereye gider? 31.05.2021 | 11:51

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinden görüntüler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ramanya’da devam eden Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntüleri paylaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA