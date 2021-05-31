MSB, Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntülerini paylaştı | Video
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinden görüntüler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ramanya’da devam eden Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda yer alan bayrak seromonisinin görüntüleri paylaşıldı.