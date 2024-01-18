MSB: "Teröristler için her çırpınış, yeni bir yok oluş olacaktır" | Video 18.01.2024 | 13:27 Milli Savunma Bakanlığı, “Teröristler için her çırpınış, yeni bir yok oluş olacaktır” açıklamasında bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunarak saldırı gerçekleştiren teröristlere geçit vermemiştir. Hain saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

114 HEDEF İMHA EDİLDİ

Aktürk, Bölücü terör örgütünün saldırıları sonrasında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, barınak, ikmal malzemeleri, doğal gaz üretim ve petrol tesisleri ile gelir elde etmek için kullanılan tesislerden oluşan toplam 114 hedefin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

"KAHRAMAN MEHMETÇİK 81 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HâLE GETİRMİŞTİR"

Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahraman Mehmetçik; çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekâtları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 2.588 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir."

SON BİR HAFTADA 114 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk ayrıca Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 114'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 2 bin 396'ya ulaştığını bildirdi.

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a giden Sayın Bakanımız; kahraman şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenine katılmış, ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek Harekât Merkezinde bölgedeki son durum hakkında bilgi almış ve operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar vermiştir. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 13 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'na katılan Sayın Bakanımız, 16 Ocak'ta da terörle mücadeledeki son durum hakkında TBMM'yi bilgilendirmiştir."

"TERÖRİSTLER İÇİN HER ÇIRPINIŞ, YENİ BİR YOK OLUŞ OLACAKTIR"

Eli kanlı teröristlerin yurt içinde bitme noktasına geldiğine vurgu yapan Aktürk, "Tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde yurt içinde bitme noktasına gelen, sınır ötesinde ise ağır kayıplar veren eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek; nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek, teröristler için her çırpınış, yeni bir yok oluş olacaktır" diye konuştu.

"SURİYE'DE ANINDA VE MİSLİYLE VERİLEN KARŞILIK İLE 41 TERÖRİST ETKİSİZ HâLE GETİRİLMİŞTİR"

Hain terör örgütünün Suriye uzantısının taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim, son bir haftada 27 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 41 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 560'a, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise bin 605'e ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

"HUDUTLARIMIZDAN YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANANLARIN SAYISI 307'YE YÜKSELMİŞTİR"

Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 159 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/YPG olmak üzere 10'u terör örgütü mensubudur. 5 bin 138 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 307'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 8 bin 723 olmuştur.

"ÜLKEMİZE GETİRİLEN GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN SAYISI İSE 715 OLMUŞTUR"

Gazze için yardımların devam ettiğini belirten Aktürk, "Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 17 uçakla 239 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 715 olmuştur" açıklamasında bulundu.