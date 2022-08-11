MSB, TSK envanterinde bulunan Hava Savunma Sistemlerini paylaştı | Video

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Hava Savunma Sistemlerinin bulunduğu bir video klip yayımladı.