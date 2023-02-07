Video Haber MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video
MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

07.02.2023 | 10:34

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı'nın Osmaniye'de bir kişiyi enkaz altından çıkarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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