Video Haber MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video

MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video

MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video
18.07.2021 | 15:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 00:21
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 15:24
Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video 02:05
Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video 18.07.2021 | 11:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 00:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 18.07.2021 | 10:23
Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama | Video 03:45
Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama | Video 18.07.2021 | 10:10
Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı | Video 01:03
Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı | Video 17.07.2021 | 22:49
BAYKAR'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin | Video 00:31
BAYKAR'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin | Video 17.07.2021 | 21:58
Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu! | Video 07:49
Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu! | Video 17.07.2021 | 21:43
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: CHP, HDP’lileşme sürecine girdi | Video 03:07
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: CHP, HDP’lileşme sürecine girdi | Video 17.07.2021 | 21:35
Başkan Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi | Video 00:59
Başkan Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi | Video 17.07.2021 | 21:04
Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden çıkanlar şaşırttı | Video 03:24
Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden çıkanlar şaşırttı | Video 17.07.2021 | 18:47
Son dakika: Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması | Video 01:49
Son dakika: Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması | Video 17.07.2021 | 18:19
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar! Dev projenin müjdesini verdi: 2023'e kadar bitireceğiz | Video 39:20
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar! Dev projenin müjdesini verdi: 2023'e kadar bitireceğiz | Video 17.07.2021 | 17:38
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Rize'de sele maruz kalan bölgeler Afet Bölgesi ilan edilecek | Video 03:36
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Rize'de sele maruz kalan bölgeler Afet Bölgesi ilan edilecek | Video 17.07.2021 | 17:52
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 01:23
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi havadan denetleme 17.07.2021 | 16:18
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30:15
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 17.07.2021 | 15:51
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Hastalık! 03:04
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Hastalık! 17.07.2021 | 15:49
Okan Müderrisoğlu | Cumhur İttifakı’na dair... 04:06
Okan Müderrisoğlu | Cumhur İttifakı’na dair... 17.07.2021 | 15:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 03:45
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli 17.07.2021 | 14:44
FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı 02:18
FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı 17.07.2021 | 14:21
Engin Ardıç | Dön baba dönelim 03:35
Engin Ardıç | Dön baba dönelim 17.07.2021 | 13:26

Milli Savunma Bakanlığı, Tunus kıyılarına sürüklenen ahşap teknedeki 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG GEDİZ fırkateyni, içinde 80 düzensiz göçmen bulunan teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden fırkateynde konuşlu helikopter ile havadan arama tarama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada göçmen botu Malta arama kurtarma sahasında tespit edildi. Malta makamları ile kurulan koordine sonrasında ahşap tekne içindeki göçmenler TCG GEDİZ personeli tarafından kurtarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA