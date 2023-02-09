MSB: “Yaralı vatandaşlarımız tedavi için helikopter ve uçaklarımızla tahliye ediliyor” | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yaralı vatandaşların tedavisi için helikopter ve uçaklarla tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.
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