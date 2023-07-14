MSB’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni | Video

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günün dolayısı ile düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bugüne kadar TSK’den 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın rütbesi geri alınmıştır” dedi.