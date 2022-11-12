Video Haber MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video

MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video

12.11.2022 | 23:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 00:36
MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 12.11.2022 | 23:05
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur’an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video 01:50
Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video 12.11.2022 | 23:18
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu’na destek verdi, Fincancı’yı övdü! | Video 02:23
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü! | Video 12.11.2022 | 23:04
’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ Adıyaman’da da başarıyla gerçekleştirildi | Video 02:51
'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Adıyaman’da da başarıyla gerçekleştirildi | Video 12.11.2022 | 22:54
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 04:51
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 12.11.2022 | 22:38
İstanbul’da 18.57’de hayat durdu! İstanbullular ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatını gerçekleştirdi | Video 00:41
İstanbul’da 18.57’de hayat durdu! İstanbullular 'Çök, Kapan, Tutun' tatbikatını gerçekleştirdi | Video 12.11.2022 | 20:57
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 00:38
Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 12.11.2022 | 19:28
Türkiye’de bir ilk! 81 ilde saat 18.57’de ’Çök, kapan, tutun’ tatbikatı | Video 03:09
Türkiye'de bir ilk! 81 ilde saat 18.57'de 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı | Video 12.11.2022 | 19:09
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 03:27
Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 12.11.2022 | 19:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ’Karadeniz Gazı’ açıklaması: Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk | Video 24:06
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: "Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk" | Video 12.11.2022 | 16:56
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 03:39
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 12.11.2022 | 16:51
Burhanettin Duran | Semerkand’da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar 04:42
Burhanettin Duran | Semerkand'da Türk dünyasının entegrasyonu için yeni adımlar 12.11.2022 | 16:46
Melih Altınok | Ortalığı yine İmamoğlu videoları sardı 03:35
Melih Altınok | Ortalığı yine İmamoğlu videoları sardı 12.11.2022 | 16:43
Ersan Şen’den AK Parti ve Başkan Erdoğan’a gönül verenlere skandal sözler: Örümcek kafalılar yüzünden böyle... | Video 00:09
Ersan Şen'den AK Parti ve Başkan Erdoğan'a gönül verenlere skandal sözler: "Örümcek kafalılar yüzünden böyle..." | Video 12.11.2022 | 15:22
Diyarbakır annelerine, Avrupalı Türklerden destek ziyareti | Video 02:04
Diyarbakır annelerine, Avrupalı Türklerden destek ziyareti | Video 12.11.2022 | 14:38
Bakan Kurum: O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz! | Video 18:14
Bakan Kurum: "O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz!" | Video 12.11.2022 | 14:27
Başkan Erdoğan’ın gençlerle buluşması.. | Video 31:40
Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması.. | Video 12.11.2022 | 13:40
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Asgari ücrette ’enflasyon’ vurgusu! | Video 03:32
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Asgari ücrette 'enflasyon' vurgusu! | Video 12.11.2022 | 11:31
İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor | Video 02:45
İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bin konutun dönüşümü sürüyor | Video 12.11.2022 | 10:35
Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK’da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu | Video 02:02
Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu | Video 12.11.2022 | 09:53

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Türkiye genelinde gerçekleştirilen AFAD deprem tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA