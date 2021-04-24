Video Haber MSB'den anlamlı paylaşım "Kahraman komandolarımız, Kuzey Irak’ta!" | Video

MSB'den anlamlı paylaşım "Kahraman komandolarımız, Kuzey Irak’ta!" | Video

MSB'den anlamlı paylaşım
24.04.2021 | 15:41

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!" paylaşımını yaptı. Video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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