Video Haber MSB'den anlamlı paylaşım | Video

MSB'den anlamlı paylaşım | Video

MSB'den anlamlı paylaşım | Video
16.08.2020 | 19:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB'den anlamlı paylaşım | Video 01:15
MSB'den anlamlı paylaşım | Video 16.08.2020 | 19:43
Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video 00:19
Başkan Erdoğan, down sendromlu gençle böyle konuştu | Video 16.08.2020 | 18:59
Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video 02:27
Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video 16.08.2020 | 16:18
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında flaş açıklama | Video 02:36
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında flaş açıklama | Video 16.08.2020 | 13:24
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video 02:09
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video 16.08.2020 | 13:12
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video 01:34
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video 16.08.2020 | 12:06
Son Dakika | ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına tepkiler büyüyor | Video 06:44
Son Dakika | ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına tepkiler büyüyor | Video 16.08.2020 | 11:14
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan flaş açıklama! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | video 00:52
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan flaş açıklama! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | video 16.08.2020 | 11:16
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video 00:49
ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı | Video 15.08.2020 | 22:26
Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 03:59
Joe Biden'ın Türk siyasetini dizayn sözlerine muhalefet ne diyecek? | Video 15.08.2020 | 21:58
Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 00:34
Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video 15.08.2020 | 20:56
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video 11:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video 15.08.2020 | 20:40
Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video 01:02
Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki! | Video 15.08.2020 | 20:36
Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video 02:39
Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video 15.08.2020 | 19:46
Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video 02:54
Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video 15.08.2020 | 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar - Full | Video 25:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar - Full | Video 15.08.2020 | 19:12
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz | Video 01:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz" | Video 15.08.2020 | 19:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaklaşım tarzı böyle giderse gereğini yaparız | Video 02:17
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın yaklaşım tarzı böyle giderse gereğini yaparız" | Video 15.08.2020 | 19:03
Son dakika: Antalya'da iğrenç olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti | Video 00:34
Son dakika: Antalya'da iğrenç olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti | Video 15.08.2020 | 18:50
Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video 02:13
Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video 15.08.2020 | 18:39

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, Hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan,Kınamız birdir bizim." notuyla paylaştığı, TurAz Kartalı tatbikatındaki görüntülerden oluşan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA