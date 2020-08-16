MSB'den anlamlı paylaşım | Video

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, Hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan,Kınamız birdir bizim." notuyla paylaştığı, TurAz Kartalı tatbikatındaki görüntülerden oluşan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.