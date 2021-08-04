MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir | Video
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Denizli'de çıkan yangına müdahale için personel görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir." denildi.