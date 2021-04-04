Video Haber MSB'den emekli amirallerin skandal bildirisine tepki "Düşmanları sevindirir" | Video

MSB'den emekli amirallerin skandal bildirisine tepki "Düşmanları sevindirir" | Video

MSB'den emekli amirallerin skandal bildirisine tepki
04.04.2021 | 14:11

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Milli Savunma Bakanlığı emekli amiraller tarafından imzalanan skandal bildiriye tepki gösterdi. Darbe çağrışımı yapan bildiri hakkında MSB "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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