MSB’den F-16 spekülasyonlarına yanıt! "Herhangi bir şarta bağlı değil" | Video
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den talep edilen F-16’lara ilişkin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak’ta başladığını anımsatarak “Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir” dedi. Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı olmadığı dile getirildi
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