MSB'den flaş Tuzla açıklaması | Video

MSB: Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır.