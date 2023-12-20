Video Haber MSB'den flaş Tuzla açıklaması | Video
MSB'den flaş Tuzla açıklaması | Video

MSB'den flaş Tuzla açıklaması | Video

20.12.2023 | 12:09

MSB: Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır.

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