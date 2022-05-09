Video Haber MSB’den ‘Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonuna devam ediyor’ paylaşımı | Video
MSB’den ‘Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonuna devam ediyor’ paylaşımı | Video

MSB’den ‘Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonuna devam ediyor’ paylaşımı | Video

09.05.2022 | 16:44

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine devam ettiğini belirttiği videolu bir paylaşım yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine zorlu şartlara rağmen devam ettiği belirtilen videolu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı" şiirine yer verilirken aynı zamanda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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