MSB'den Muğla yangınıyla ilgili açıklamada: Üzerine ağaç düşen orman görevlisi hastaneye nakledildi | Video

Türkiye'de çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden 5 yangına müdahaleler sürüyor. Askerlerimiz de yangına karşı mücadele veren gruplar arasında yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi" denildi.