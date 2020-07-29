Müge Anlı'da yine duygu dolu anlar! Kayıp annelerine canlı yayında böyle kavuştular | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine duygu dolu ve gerilim dolu anlara sahne oldu. İzmir'de kaybolan 53 yaşındaki Rakibe Karakaya onu arayan iki kızına canlı yayında kavuştu. Öte yandan yangında can veren küçük Şiyar'ın ölümü üzerindeki gizem ise hala çözülebilmiş değil.