Muğla Bodrum'daki kaptansız zodyak bot kabusu kamerada | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Göltürkbükü sahilinde, lüks yatlara ait iki zodyak bot çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı denize düştü, çalışır vaziyette kalan bot denizin ortasında yaklaşık 45 dakika kontrolsüz şekilde döndü. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Göltürkbükü sahilinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki lüks yata ait zodyak bot, denizin ortasında çarpıştı. Yaklaşık 60 yat ve 40'a yakın zodyak botun sürekli hareket halinde olduğu sahilde çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kullanıcısı T.K. (39) denize düştü. T.K., etraftaki yatlarda bulunan kaptanlar tarafından denizden çıkarılarak, bota alındı. Kaptansız kalan ve çalışır haldeki zodyak bot yatların tam ortasında sahile yakın yerde yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren olayda, kaptansız kalan botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı. Zodyak bot, daha sonra yanına gelerek çarpan bir balıkçı teknesinden atılan halatın pervanesine dolanması sonucu durdurulabildi. Kaptan T.K., botunun pervanesine dolanan halatı temizlendikten sonra tekra botuna binip, yatına döndü. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.