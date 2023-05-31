Video Haber Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video
Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video

Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli gözaltına alındı | Video

31.05.2023 | 17:58

Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında Muğla’da 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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