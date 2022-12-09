Muğla'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece sabaha karşı iki farklı adresten yapılan ve güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen cins köpek hırsızlıkları üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde şüphelileri tespit ederek hem köpekleri buldu, hem de şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.