Muğla’da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev topuna döndü | Video
Muğla Seydikemer’de Hatay’ya giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüste yolcular tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangından dolayı otobüs hurdaya döndü.
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