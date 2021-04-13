Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘128 milyar nerede?’ şeklinde algı operasyonu yaparak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef aldı. Koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye ihracatta çifte rekor kırarken, hükümet salgın sürecinde işçi ve işverenlere destek olurken, CHP '128 milyar dolar' çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? Sabah Gazetesi Yazarı Kenan Kıran, A Haber ekranlarında muhalefet kanadının asılsız iddialarına yanıt verdi, gerçekleri tek tek anlattı. İşte detaylar...