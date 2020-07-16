Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video

Ayasofya Camii'nin 1934 yılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ardından yeniden cami olarak ibadete açılması bazı çevreleri neden rahatsız ediyor? Muhalefet neden Ayasofya Camii kararını eleştiriyor? Yeni Birlik Gazetesi Köşe Yazarı Dr. Can Ceylan, canlı yayında; Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararını ve muhalefetin karardan rahatsızlığını yorumladı...