Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video
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Muhalefet Ayasofya Camii kararını neden eleştiriyor? | Video 16.07.2020 | 13:37
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Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında | Video 16.07.2020 | 12:01
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Son Dakika: Ayasofya Camii için imza töreni | Video 16.07.2020 | 10:54
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Son dakika: Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler | Video 16.07.2020 | 08:52
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Son Dakika: Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video 16.07.2020 | 08:45
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Son dakika: Van'dan acı haber! Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video 16.07.2020 | 08:44
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Ayasofya Camii'nin 1934 yılı Bakanlar Kurulu kararının iptali ardından yeniden cami olarak ibadete açılması bazı çevreleri neden rahatsız ediyor? Muhalefet neden Ayasofya Camii kararını eleştiriyor? Yeni Birlik Gazetesi Köşe Yazarı Dr. Can Ceylan, canlı yayında; Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararını ve muhalefetin karardan rahatsızlığını yorumladı...