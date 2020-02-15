Muhalefetin Suriye tepkisine milletvekillerinden sert yanıt | Video

Türkiye İdlib’de hem Soçi mutabakatını uygulamaya hem de bölgedeki ateşkesi yeniden sağlayabilmek için adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye tüm Dünya’dan takdir toplayan bu adımları atarken muhalefet kanadından Türkiye’nin Suriye’de ne işi var sorular yükselmeye devam ediyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı muhalefetin bu tutumunu ve bölgedeki atacağı yeni adımları A Haber’e değerlendirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU HATAY'A DAVET EDİYORUM, GELSİN VE BURADAKİ İNSANLARI GÖRSÜN"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman şu açıklamaları kaydetti: "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenlere, Adana Mutabakatı'nı, Astana sürecini ve Soçi Mutabakatı'nı hatırlatmak isterim. Türkiye Suriye ile en uzun sınıra sahip ülkedir ve Türkiye hem uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakkını kullanmak için hem de oradaki insanı drama sessiz kalmamak için buradadır. İleri de bu dönemin tarihi yazıldığında Esad, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanacak ve kendi milletinin huzurunda mahkum edilecektir. Burada bir insani dram yaşanmaktadır ve yalnızca Türkiye'nin değil uluslararası toplumun tamamının tavır alması gerekmektedir. Esad rejiminin çocukları kadınları hedef alarak topçu ateşine tutması ve TSK unsurlarına saldırması asla kabul edilemez."

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise konuya ilişkin: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu Hatay'a davet ediyorum. İdlib'den Türkiye'ye göçen insanları görsün. Bu soğuk kış şartlarında o çocukların ve kadınların nasıl topraklarından göç ettiğini gelip görmesini rica ediyorum. Bu görüntüyü gördükten sonra Türk askerinin orada ne işi var sorusunu bir daha sormaz diye düşünüyoruz." dedi.