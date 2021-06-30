Muhalefette 'Demokrat Amca' tartışması | Video
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Muhalefette 'Demokrat Amca' tartışması | Video 30.06.2021 | 20:15
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Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu | Video 30.06.2021 | 18:42
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Selam Tevhid soruşturması | Video 30.06.2021 | 18:08
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CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı | Video 30.06.2021 | 15:56
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SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 30.06.2021 | 15:30
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Dilek Güngör | Tarımda üç mesaj 30.06.2021 | 14:13
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Engin Ardıç | Kanatsız kuşlar 30.06.2021 | 13:50
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.06.2021 | 13:28
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Mehmet Barlas | Bahçeli konuşunca vicdanlarımı 30.06.2021 | 13:13
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Salih Tuna | Neden? 30.06.2021 | 13:11
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Yavuz Donat | Aksaray merkez, akıllı olsun herkes 30.06.2021 | 13:09
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Bilim Kurulu toplantısında gündem 3. doz | Video 30.06.2021 | 10:30
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Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan sokak çağrısı | Video 29.06.2021 | 22:13
Twitter biyografisini değiştirip kendisini 'Demokrat Amca' ilan eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda eski CHP'lilerden tepki geldi. Tüm detaylar A Haber'de...