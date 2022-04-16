Muhalefette dengeler değişiyor mu? Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak açıklaması... | Video
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada yer alan "Üçüncü ittifak olabilir" ifadesi üzerine başlayan tartışmalar sonrasında yaptığı açıklamada, "Ben ittifakların içinde de ittifak kurulabileceğini, bu birlikteliği bozmadan başka ittifakların da olabileceğini ifade ettim, farklı bir ittifakı kastetmedim" dedi.