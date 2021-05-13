Video Haber Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? İşte gizli görüşmelerin perde arkası... | Video

Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? İşte gizli görüşmelerin perde arkası... | Video

Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? İşte gizli görüşmelerin perde arkası... | Video
13.05.2021 | 18:22

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Millet İttifakı'ndaki HDP krizi giderek büyürken, CHP'nin asıl amacı A Haber ekranlarında deşifre edildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, CHP'nin 2023 seçimlerine kadar İYİ Parti ve HDP'yi aynı karede tutmak istediğini dile getirdi. Peki kapılar arkasında neler görüşüldü?

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