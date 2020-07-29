Muharrem İnce parti kuracak iddiası! Neden sessiz? | Video
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CHP'de Kurultay'ın öncesinde ve sonrasında çok fazla sesi çıkmayan isimlerden biri Muharrem İnce. Önceki Kurultay'ların en çok konuşulan ya da en çok konuşan, parti içinde zulme uğradığını söyleyen eski milletvekili Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları kulislerde konuşuluyor.