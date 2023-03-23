Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona "Herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık veriyor bunlar" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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CHP'li Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti | Video 23.03.2023 | 14:17
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 23.03.2023 | 12:42
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Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi | Video 23.03.2023 | 09:56
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MMU'nun ilk görüntüleri paylaşıldı | Video 22.03.2023 | 23:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" | Video 22.03.2023 | 23:26
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İstanbul'da ilk teravih namazı | Video 22.03.2023 | 23:01
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Vatandaşlar ilk teravih namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti | Video 22.03.2023 | 22:23