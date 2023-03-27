Muharrem İnce'den eski partisi CHP’ye sert sözler: "FETÖ taktiği uyguladılar" | Video
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün 100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı. CHP'ye yakın hesapların sosyal medyada imza sürecini baltalamaya çalışmasıyla ilgili konuşan İnce, "Parti Sözcümüzün açıklamasını yarıda kesip videolar yaptılar. FETÖ'cülerden çok şey öğrenmişler" dedi. 100 bin imzayı toplayan İnce yaptığı konuşmada "Ellerini ovuşturdular, aman toplayamasın diye iftira attılar. Sahte evraklar düzenlediler. İkinci gün baktılar imza toplanıyor, bu defa başka türlü sahtekarlıklar yaptılar. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar." ifadeleriyle CHP'yi suçladı.
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