Video Haber Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım | Video
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım | Video

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım | Video

22.11.2021 | 23:03

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. Siyasetin hesaplaşma yeri olduğunu söyleyen İnce, "Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım." dedi.

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