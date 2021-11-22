Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. Siyasetin hesaplaşma yeri olduğunu söyleyen İnce, "Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım." dedi.