Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken, muhalefet bloğunda krizler devam ediyor. 6'lı koalisyona Muharrem İnce'yi davet etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşılık Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu. Katıldığı bir televizyon programında, Kılıçdaroğlu ile aralarında bir ittifak konuşması oldu mu sorusuna ise İnce, "Amaçları uzlaşmak, ikna etmek değil.Amaçları imha etmek." ifadelerini kullandı.