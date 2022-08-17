Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi: "Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme" | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a bir kez daha 'Hodri meydan' dedi. Halk TV, Tele1 KRT gibi kanalların CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını belirten İnce, Yanardağ'ın kendisine seçim gecesi üzerinden iftira attığını belirtti. İnce, 'Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme..." dedi. İnce, Yanardağ'a bir de çağrı yaptı, "Seçim gecesi yanımda olan Yaşar Tüzün, Engin Altay ve Tanju Özcan ile beni kanalında yayına çıkar, o geceyi konuşalım." ifadelerini kullandı.