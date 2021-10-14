Muharrem İnce'nin sözleri Engin Özkoç'u kızdırdı: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubunun kendisine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır" sözlerini sorması üzerine sinirlenen Özkoç, "Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor, biliyoruz." ifadelerini kullandı.