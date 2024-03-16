Video Haber Murar Kurum: "İstanbul’u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız" | Video
Murar Kurum:

Murar Kurum: "İstanbul’u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız" | Video

16.03.2024 | 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Terminal İstanbul Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Konuşmasına ‘’Türkiye’nin en büyük teknoparkı ve bilim merkezinin, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezinin; Terminal İstanbul Projemizin Tanıtım Toplantısı için bir aradayız.’’ sözleriyle başlayan Kurum, projenin hayata geçtiğinde genç girişimcilerin mekânı haline geleceğini ve İstanbul’un üreten gücünü bir araya toplayacağını belirtti. Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin altın çağını yaşadığını ifade eden Kurum, ‘’Yeni markalarımızı, yeni isimlerimizi çıkartmak için canla başla çalışacağız. Bu şehrin dinamik teknoloji ve girişimcilik ağı, acilen harekete geçmeyi bekliyor. 2030 yılına kadar, İstanbul’umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız.’’ dedi.

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